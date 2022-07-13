13.07.2022 10:52 Рита Парфенова

ЦПАУ Харькова приняли почти тысячу заявлений на компенсацию за поврежденное жилье

Подано 953 заявления о поврежденном имуществе через Центр предоставления административных услуг города Харькова и его территориальные подразделения

Как сообщает РЕДПОСТ, подобное заявление может подать каждый, обратившись в ЦПАУ города Харькова и его территориальные подразделения. Данные о разрушенных домах собираются, чтобы в дальнейшем государство возместило потерю собственности в результате боевых действий.



Для подачи заявления необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код и телефон (необязательно смартфон). Также необходимо знать дату повреждения и общую площадь имущества.



Подтверждать заявление фотографиями желательно, но не обязательно, при наличии их можно переслать по электронной почте ЦПАУ. После этого будет распечатано подтверждение, что заявление подано.



Также граждане могут самостоятельно подать такое заявление. Сделать это можно онлайн через государственный сервис «Дія».

Напомним, центры предоставления административных услуг Харькова с четвертого июля начали прием документов на ряд услуг в сфере приватизации недвижимого имущества.