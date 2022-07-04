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04.07.2022  14:20   Евгений Клочко

В Харькове стал доступен ряд услуг в сфере приватизации (видео)

Центры предоставления административных услуг Харькова с четвертого июля начинают прием документов на ряд услуг в сфере приватизации недвижимого имущества, сообщили в Харьковском городском совете.

 
Так, с 4 июля граждане могут получить три новых услуги Управления коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Харьковские известия".
 
Список новых доступных услуг в ЦПАУ:
 
  • выдача справки о неиспользовании права на приватизацию государственного жилищного фонда;
  • внесение изменений в свидетельство о праве собственности;
  • выдача дубликата свидетельства о праве собственности.
Актуальный перечень административных услуг, отмечают в горсовете, который с момента возобновления приема граждан был расширен с 22 до 85, доступный на сайте учреждения. Записаться на прием в ЦНАП можно через официальный сайт, а также по бесплатному многоканальному телефону 0800-304-304 или через чат-бот в Telegram. ниже.

 

Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  харьков, админцентры, приватизация
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