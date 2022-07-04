В Харькове стал доступен ряд услуг в сфере приватизации (видео)

Центры предоставления административных услуг Харькова с четвертого июля начинают прием документов на ряд услуг в сфере приватизации недвижимого имущества, сообщили в Харьковском городском совете.
Есть риск принять желаемое за действительное. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.
В Украине 4 июля отмечается День Нацполиции. Праздник сравнительно молодой, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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