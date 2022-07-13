13.07.2022 09:59 Рита Парфенова

Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, - ХОВА

Ночью 13 июля в Харькове не было «прилетов».



Фото из открытых источников

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 12 июля, передает РЕДПОСТ.

«Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, но наши ВСУ сделали все, чтобы белгородский «гостинец» от соседей «потерялся по дороге». Потерпевших нет», – сообщил он.

Также глава ХОВА расказал о состоянии пяти харьковчан, которые получили ранения в результате артобстрла Индустриального и Немышлянского районов днем 12 июля. Сейчас пострадавшие находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В области за прошедшие сутки погиб один человек, пятеро получили ранения. В результате обстрела пгт Слатино убит 55-летний мужчина, два человека ранены. Еще два человека получили ранения в Изюмском районе, один - в Богодуховском.

Россияне наносили постоянные артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского районов области. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.