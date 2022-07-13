Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, - ХОВА

Ночью 13 июля в Харькове не было «прилетов».
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 12 июля, передает РЕДПОСТ.
«Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, но наши ВСУ сделали все, чтобы белгородский «гостинец» от соседей «потерялся по дороге». Потерпевших нет», – сообщил он.
Также глава ХОВА расказал о состоянии пяти харьковчан, которые получили ранения в результате артобстрла Индустриального и Немышлянского районов днем 12 июля. Сейчас пострадавшие находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
В области за прошедшие сутки погиб один человек, пятеро получили ранения. В результате обстрела пгт Слатино убит 55-летний мужчина, два человека ранены. Еще два человека получили ранения в Изюмском районе, один - в Богодуховском.
Россияне наносили постоянные артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского районов области. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Вечером возможен мелкий дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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