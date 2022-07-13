    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, - ХОВА
13.07.2022  09:59   Рита Парфенова

Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, - ХОВА

Ночью 13 июля в Харькове не было «прилетов».


Фото из открытых источников

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 12 июля, передает РЕДПОСТ.

«Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, но наши ВСУ сделали все, чтобы белгородский «гостинец» от соседей «потерялся по дороге». Потерпевших нет», – сообщил он.

Также глава ХОВА расказал о состоянии пяти харьковчан, которые получили ранения в результате артобстрла Индустриального и Немышлянского районов днем 12 июля. Сейчас пострадавшие находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В области за прошедшие сутки погиб один человек, пятеро получили ранения. В результате обстрела пгт Слатино убит 55-летний мужчина, два человека ранены. Еще два человека получили ранения в Изюмском районе, один - в Богодуховском.

Россияне наносили постоянные артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского районов области. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, хова, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.07 Криминал и происшествия Оккупанты обстреляли поселок под Харьковом: погиб мужчина, двое ранены 13.07 Криминал и происшествия Больше 60 разрушений после обстрелов зафиксировали в Харькове и области за сутки 12.07 Криминал и происшествия Последствия вражеских обстрелов Харькова 12 июля - ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 