13.07.2022 09:42 Василий Голосный

В Харькове устраняют последствия ракетных ударов (фото)

Уже на следующий день после серии «прилетов» по Харькову коммунальщики приступили к устранению последствий.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



"Игорь Александрович Терехов поставил нам задачу немедленно приступить к разборке завалов. Спасибо сотрудникам МЧС, мы вчера ждали, когда они разберут аварийно-опасные участки дома. «Харьковспецстрой», со вчерашнего дня начал закрывать контур. Мы обеспечили временное пребывание людей, которые сейчас не могут жить в своих квартирах, помогаем людям" - сообщила Анна Головчанская, глава администрации Основянского района. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ"Игорь Александрович Терехов поставил нам задачу немедленно приступить к разборке завалов. Спасибо сотрудникам МЧС, мы вчера ждали, когда они разберут аварийно-опасные участки дома. «Харьковспецстрой», со вчерашнего дня начал закрывать контур. Мы обеспечили временное пребывание людей, которые сейчас не могут жить в своих квартирах, помогаем людям" - сообщила Анна Головчанская, глава администрации Основянского района.

"По возможности мы максимально пытаемся закрыть контур дома. Попадаем в те квартиры, в которые уже можно попасть. Куда не попадаем – мы с вышки будем «дозакрывать», но я думаю, что их останется немного. Мы уже проанализировали кровлю. Та часть кровли, которая не пострадала от прямого попадания, в нормальном состоянии. Мы там уберём мусор. Те повреждения, которые были нанесены камнями во время взрыва - мы восстановим" - сообщил Богдан Долина, директор КП "Харьковспецстрой".

"Было повреждено здание, к сожалению, погибли люди, раненые есть. Силами различных КП города Харькова устраняются последствия «прилёта». «Харьковблагоустрий» убирает территорию, расчищает завалы. «Харьковоблэнерго» подключает электрику, интернетчики приехали. КП «ХРСП» «зашивает» контура и устраняет разрушения на кровле. Службы сработали очень оперативно, в течении суток всё практически будет устранено. Кровля ещё, наверное, дней 10 будет делаться. Будем менять покрытие, там полностью разрушена стропильная система, разрушена обрешётка – серьёзные разрушения. Здание в дальнейшем будет обследоваться на предмет возможности дальнейшей эксплуатации. Количество людей на данном объекте с утра было не меньше 50 и работы только идут по нарастающей" - прокомментировал ход работ Олег Волошин прораб КП «ХРБП».

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