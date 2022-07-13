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13.07.2022  09:24   Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли поселок под Харьковом: погиб мужчина, двое ранены

Российские войска продолжают террор против мирного населения Харьковской области.

Разрушенный дом в поселке Слатино Харьковской области

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

По его словам, 12 июля агрессор обстреливал из артиллерии Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Новое, Питомник, Русскую Лозовую, а также применял другие виды тяжелого оружия

К сожалению, в результате обстрелов в поселке Слатино погиб 55-летний мужчина, еще двое гражданских - мужчина 30 лет и женщина 60 лет - получили ранения и были доставлены в больницу.

Напомним, в результате артобтрела Харькова 12 июля ранены пять человек.

Источник:   Дергачевский горсовет
 Тэги:  обстрел, дергачи, аргесия россии, харьков
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