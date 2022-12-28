28.12.2022 14:36 Дмитро Колонєй

На Харківщині кар'єра літнього чоловіка при окупантах завершилася за гратами

Чекає на суд чоловік, який співпрацював з ворогом на Харківщині.

У червні 2022 року він прийняв пропозицію окупантів та обійняв посаду так званого «старости» с. Борисівка. Представив «очільника» села російський військовий під час проведення урочистого «заходу», де колаборант оголосив про початок виконання своїх повноважень.

На початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Источник: Харьковская областная прокуратура, ГУ Нацполіції

предательство, дергачи, колаборант, борисовка Тэги: харьков