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28.12.2022  14:36   Дмитро Колонєй

На Харківщині кар'єра літнього чоловіка при окупантах завершилася за гратами

Чекає на суд чоловік, який співпрацював з ворогом на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, 64-річний мешканець Борисівки Харківського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з військовими країни-агресора.
 
У червні 2022 року він прийняв пропозицію окупантів та обійняв посаду так званого «старости» с. Борисівка. Представив «очільника» села російський військовий під час проведення урочистого «заходу», де колаборант оголосив про початок виконання своїх повноважень.
 
На початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.
 
Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
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Источник:   Харьковская областная прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  харьков, предательство, дергачи, колаборант, борисовка
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