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13.07.2022  11:15   Виталий Хиневич

Суперлуние: чего стоит ожидать от астрономического явления

Редкое астрономическое явление пройдет в июле 2022 года.

Суперлуние
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что 13 июля жители Земли будут наблюдать за особенным полнолунием. Суперлуна – астрономическое явление, когда спутник оказывается на максимально близкой к Земле точке своей орбиты. Похожее явление было в июне 2022 года - Клубничный Супермесяц, но Суперлуна зрелище более яркое, ведь луна подойдет к Земле ближе, чем за весь год. Расстояние от земной орбиты до полнолуния составит 357 263 км, что по астрономическим меркам достаточно близко.
 
Соответствующее явление  можно наблюдать в 21:37.
 
13 июля нежелательно делать хирургические операции, ссориться с близкими людьми, рисковать, отправляться в поездки, покорять горные вершины, принимать новые медицинские препараты. 
 
Стоит отметить, что Суперлуние окажет и положительное влияние на человечество. В этот день рекомендуют стричься (отросшие волосы будут густыми), покупать крупных домашних животных, купаться в естественных водоемах, признаваться в любви, оказывать моральную и материальную поддержку нуждающимся, подавать милостыню, заниматься волонтерством, чистить жилые и рабочие помещения при помощи ладана и свяченой воды. 
 
Напомним, NASA и Байден поделились уникальными снимками Вселенной.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  суперлуние, астрология
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