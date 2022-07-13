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13.07.2022  11:32   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

https://labcenter.kh.ua/?p=26215

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 602 человек. Выздоровело 299 744 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 788 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Чугуевском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек. Три человека заболели в Харьковском районе (все жители города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 12 июля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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