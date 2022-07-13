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13.07.2022  11:45   Виталий Хиневич

Масштабное ДТП на проспекте Науки: суд вынес приговор

Дзержинский районный суд Харькова вынес обвинительный акт относительно виновника смертельного ДТП на проспекте Науки в Харькове.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 7 ноября 2020 года на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической произошло ДТП.
 
Египтянин управляя авто марки «Volkswagen Passat» двигался со скоростью 110 километров в час. В это же время попутный «Volkswagen Jetta» под управлением 24-летнего харьковчанина решил сменить полосу. Египтянин попытался уйти от столкновения и вылетел на островок безопасности.
 
На островке безопасности находилось 4 людей. Травмы получили двое, 50-летняя женщина и 10-летний мальчик. Женщина скончалась почти через четыре месяца пребывания в коме.
 
Оба водителя признали свою вину.
 
7 июля суд вынесен обвинительный приговор. Гражданину Египта назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком 3 года. 
 
Второму водителю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года. На основании ст. 75 УК Украины осужденному установлен испытательный срок продолжительностью 3 года.
 
В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.
 
Напомним, в Харькове водитель сбил пешехода.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  дтп, харьков
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