13.07.2022 11:45 Виталий Хиневич

Масштабное ДТП на проспекте Науки: суд вынес приговор

Дзержинский районный суд Харькова вынес обвинительный акт относительно виновника смертельного ДТП на проспекте Науки в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 7 ноября 2020 года на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической произошло ДТП.

Египтянин управляя авто марки «Volkswagen Passat» двигался со скоростью 110 километров в час. В это же время попутный «Volkswagen Jetta» под управлением 24-летнего харьковчанина решил сменить полосу. Египтянин попытался уйти от столкновения и вылетел на островок безопасности.

На островке безопасности находилось 4 людей. Травмы получили двое, 50-летняя женщина и 10-летний мальчик. Женщина скончалась почти через четыре месяца пребывания в коме.

Оба водителя признали свою вину.

7 июля суд вынесен обвинительный приговор. Гражданину Египта назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком 3 года.

Второму водителю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года. На основании ст. 75 УК Украины осужденному установлен испытательный срок продолжительностью 3 года.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.