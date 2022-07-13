13.07.2022 12:05 Виталий Хиневич
Meta создала искусственный интеллект для проверки информации в Wikipedia
Программа позволит сканировать цитаты в Wikipedia.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Engadget.
Сообщается, что компания Meta разработала модель искусственного интеллекта, которая может автоматически сканировать цитаты в масштабе, чтобы проверять их точность. Он также может предложить альтернативные цитаты, когда находит отрывок из плохого источника.
ИИ использует модель преобразования понимания естественного языка (NLU), которая пытается понять различные отношения слов и фраз в предложении. База данных Meta's Sphere , состоящая из более чем 134 миллионов веб-страниц , выступает в качестве индекса знаний системы. Когда речь идет о проверке цитат в статье, модель предназначена для поиска единого источника для проверки каждого утверждения.
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