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13.07.2022  12:05   Виталий Хиневич

Meta создала искусственный интеллект для проверки информации в Wikipedia

Программа позволит сканировать цитаты в Wikipedia.

Википедия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Engadget.
 
Сообщается, что компания Meta разработала модель искусственного интеллекта, которая может автоматически сканировать цитаты в масштабе, чтобы проверять их точность. Он также может предложить альтернативные цитаты, когда находит отрывок из плохого источника.
 
ИИ использует модель преобразования понимания естественного языка (NLU), которая пытается понять различные отношения слов и фраз в предложении. База данных Meta's Sphere , состоящая из более чем 134 миллионов веб-страниц , выступает в качестве индекса знаний системы. Когда речь идет о проверке цитат в статье, модель предназначена для поиска единого источника для проверки каждого утверждения.
 
Напомним, Приват Банк запустил полезную функцию для своих клиентов.
 
Источник:   Engadget
 Тэги:  meta, wikipedia
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