13.07.2022 12:24 Рита Парфенова

Коммунальщики восстанавливают трубопроводы холодной воды в Харькове

Ежедневно бригады службы наружных водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжение» устраняют нештатные ситуации на трубопроводах холодной воды во всех районах города.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», 13 июля в работе 11 аварийных участков водоводов.



Днем ранее коммунальщики ликвидировали 10 порывов на водоводах и привели в порядок 10 смотровых колодцев.



Большой объем работ был проведен в Шевченковском районе города - там отремонтировано сразу два участка сетей по улице Ахсарова. В частности, водоснабжение на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм, что подает воду значительной части потребителей района и восстановили ввод на один из расположенных на ул. Ахсарова объектов.



«Сегодня завершаем ремонт сетей по пр. Победы, восстанавливаем ввод по ул. Деревянко и ведем земляные и подготовительные работы на магистральном трубопроводе по ул. Культуры. Наметили эти реконструкции завершить сегодня до начала комендантского часа», - отметил начальник службы Шевченковского района Андрей Целогородцев.



Коммунальщик отметил, что на все заявки потребителей водоканал реагирует оперативно. На особенном контроле устранение аварийных ситуаций после обстрелов.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по телефону 15-33.

Напомним, согласно результатам исследований, качество воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.