Ситуация с выездом из Украины 13 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 13 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
В сутки 12 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 70 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли почти 33 тысячи человек. 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки проследовали более 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – граждане Украины.
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