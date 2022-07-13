13.07.2022 12:35 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 13 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 13 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

Краковец - 30 л/а, пропуск автобусов на выезд временно не осуществляется, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

"Шегини" - 50 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Венгрия:

«Вилок» – 10 л/а, 0 пешеходов.



В сутки 12 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 70 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли почти 33 тысячи человек. 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки проследовали более 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – граждане Украины.

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