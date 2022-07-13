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13.07.2022  12:50   Виталий Хиневич

Новая почта рассказала о дополнительной опции для комфорта клиентов

Новая почта разработала собственную систему цифровых адресов.

Новая почта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Новую почту.
 
Сообщается, что клиенты Новой почты смогут быстрее отправлять посылки, используя цифровой адрес. 
 
Цифровой адрес – это уникальный номер, который предоставляется каждому отделению и почтомату Новой почты. Он состоит из специального кода населённого пункта и номера отделения или почтомата в нем.
 
Использование цифрового адреса – дополнительная опция для комфорта клиентов, чтобы избежать проблем, связанных с одинаковыми названиями городов, улиц, и тому сделать процесс оформления отправлений быстрее. Возможность вносить адрес получателя вручную остается доступной.
Найти цифровой адрес отделения или почтомата можно:
 
  • на сайте в разделе Отделение выбрать нужное вам отделение/почтомат
  • в мобильном приложении в разделе Отделения и почтаматы выбрать нужное отделение/почтомат.
Для работы с системой цифровых адресов необходимо обновить приложение Новой почты на телефоне.
 
Напомним, Новая почта изменила тарифы на международную доставку.
 
Источник:   Новая почта
 Тэги:  новая почта
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