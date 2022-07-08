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08.07.2022  15:10   Виталий Хиневич

Новая почта изменила тарифы на международную доставку

Новые тарифы вступили в силу.

Новая почта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Новую Почту.
 
Сообщается, что с 7 июля 2022 года Новая почта Глобал меняет тарифы на международные отправления и доставку из международных интернет-магазинов.
 
Первое изменение – срок действия акционной услуги «Вещи из дома за границу» продлен со скидками от 30% до 75%. Клиенты могут отправлять личные вещи в 25 стран Европы, а размер скидки зависит от зоны доставки, в которую входит страна.
 
Второе изменение – тариф на доставку личных вещей в рамках услуги «Вещи из дома за границу» в Польшу снизился на 33%. Так, доставка отправки из Украины в Польшу будет составлять:
 
  • до 2 кг – 600 гривен вместо 800 грн.,
  • до 10 кг – 900 гривен вместо 1200 грн.,
  • до 30 кг – 1500 гривен вместо 2000 грн.,
  • до 70 кг – 3000 гривен.
Третье изменение – в связи с удорожанием горючего вдвое, в том числе и авиагорючего, тариф на «Глобальную доставку» в/из США повышается на 20%, из других стран и территорий мира – на 10%.
 
Так, доставка отправки весом 0.5 кг в США обойдется в 840 грн., а в другую страну мира - от 1100 грн (в зависимости от страны).
 
Доставка документов весом до 0,5 кг в США составит – 720 грн., а в другую страну мира – от 880 грн.
 
Напомним, что рассчитать стоимость доставки можно самостоятельно на сайте с помощью специального калькулятора по этой ссылке.
 
Четвертое изменение – тариф на доставку отправлений из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping весом 0,5 кг увеличится на 1-2 доллара в зависимости от страны. Тариф на посылки из США увеличивается на 2 доллара в среднем во всех весовых категориях.
 
Следовательно, доставка отправки из интернет-магазина весом 0,5 кг составит:
 
  • из США и Англии – 7 долларов,
  • из Польши, Германии, Испании и Франции – 5 долларов,
  • из Италии и Турции – 6 долларов.

Напомним, Австралия отменила пошлины на импорт товаров из Украины.

Источник:   Новая почта
 Тэги:  новая почта, тарифы
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