08.07.2022 15:10 Виталий Хиневич

Новая почта изменила тарифы на международную доставку

Новые тарифы вступили в силу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Новую Почту.

Сообщается, что с 7 июля 2022 года Новая почта Глобал меняет тарифы на международные отправления и доставку из международных интернет-магазинов.

Первое изменение – срок действия акционной услуги «Вещи из дома за границу» продлен со скидками от 30% до 75%. Клиенты могут отправлять личные вещи – срок действия акционной услуги «Вещи из дома за границу» продлен со скидками от 30% до 75%. Клиенты могут отправлять личные вещи в 25 стран Европы , а размер скидки зависит от зоны доставки, в которую входит страна.

Второе изменение – тариф на доставку личных вещей в рамках услуги «Вещи из дома за границу» в Польшу снизился на 33%. Так, доставка отправки из Украины в Польшу будет составлять:

до 2 кг – 600 гривен вместо 800 грн.,

до 10 кг – 900 гривен вместо 1200 грн.,

до 30 кг – 1500 гривен вместо 2000 грн.,

до 70 кг – 3000 гривен.

Третье изменение – в связи с удорожанием горючего вдвое, в том числе и авиагорючего, тариф на «Глобальную доставку» в/из США повышается на 20%, из других стран и территорий мира – на 10%.

Так, доставка отправки весом 0.5 кг в США обойдется в 840 грн., а в другую страну мира - от 1100 грн (в зависимости от страны).

Доставка документов весом до 0,5 кг в США составит – 720 грн., а в другую страну мира – от 880 грн.

Напомним, что рассчитать стоимость доставки можно самостоятельно на сайте с помощью специального калькулятора по этой ссылке

Четвертое изменение – тариф на доставку отправлений из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping весом 0,5 кг увеличится на 1-2 доллара в зависимости от страны. Тариф на посылки из США увеличивается на 2 доллара в среднем во всех весовых категориях.

Следовательно, доставка отправки из интернет-магазина весом 0,5 кг составит:

из США и Англии – 7 долларов,

из Польши, Германии, Испании и Франции – 5 долларов,

из Италии и Турции – 6 долларов.

Напомним, Австралия отменила пошлины на импорт товаров из Украины.