08.07.2022 15:31 Дмитрий Колоней

Захватчик, не желающий воевать, рассказал о антигуманных порядках в оккупационной армии (видео)

Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУР МО Украины, оккупант из подразделения, недавно записавший открытое видеообращение в командование о нарушениях в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка:

«У нас здесь «самострельщик» ногу себе прострелил. Командиры наши – сучья просто. Выстреливший себе в ногу парень ты его на видео видела. Это тот, что говорил «я суицидник, состоя на психиатрическом учете». Его назад вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали, а это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь уедете».

Жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.