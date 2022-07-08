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08.07.2022  15:31   Дмитрий Колоней

Захватчик, не желающий воевать, рассказал о антигуманных порядках в оккупационной армии (видео)

Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР МО Украины, оккупант из подразделения, недавно записавший открытое видеообращение в командование о нарушениях в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка:
 
«У нас здесь «самострельщик» ногу себе прострелил. Командиры наши – сучья просто. Выстреливший себе в ногу парень ты его на видео видела. Это тот, что говорил «я суицидник, состоя на психиатрическом учете». Его назад вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали, а это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь уедете».
 
Жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.
 
 
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