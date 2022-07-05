05.07.2022 15:05 Виталий Хиневич

Австралия отменила пошлины на импорт товаров из Украины

Правительство Австралии приняло решение об отмене пошлины на импорт украинских товаров.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Правительство Австралии приняло решение об отмене пошлин на импорт из Украины на один год.Соответствующее решение является ключевой частью текущих усилий правительства Австралии по дальнейшему углублению двусторонних торговых и инвестиционных отношений с Украиной.

Стоит отметить, что в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 миллионов долларов. Эта мера предусматривает снижение до нуля тарифов в размере до 5% сроком на 12 месяцев на ряд товаров, которые производятся в Украине. Эквивалентные акцизные пошлины на топливо, алкоголь и табачные изделия останутся прежними.

По словам министра торговли и туризма Австралии Дона Фаррелла, Австралия осуждает одностороннюю, незаконную и аморальную агрессию россии против народа Украины. Своими решениями Австралия хочет поддержать экономику Украины в связи с продолжающимися разрушительными последствиями российского вторжения.