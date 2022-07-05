05.07.2022 14:54

В Харькове продожается выплата помощи ВПЛ

Только в одном районе Харькова за июнь ее выдали более чем на семь миллионов гривен.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Основянскую районную администрацию, в районе на учете состоят 6229 внутренне перемещенных лиц. В частности, с 18 мая, дня возобновления приема граждан, в Управление социальной защиты по этому вопросу лично обратились 1414 человек, а еще 1511 получили статус ВПЛ через портал «Дія».

За назначением помощи на проживание ВПЛ обратился 2601 человек, в том числе 1071 заявление было подано онлайн. В настоящее время финансовая помощь назначена 2470 заявителям. За июнь ее получили 1620 граждан на общую сумму 7, 3 млн грн.

Напомним, прием жителей в управлении осуществляется по предварительной записи с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 (без перерыва). В случае необходимости внутренне перемещенные лица, проживающие в Основянском районе, могут получить более подробную информацию по поводу:

взятия на учет внутренне перемещенных лиц по тел.: (057) 725-31-79;

выплаты пособия на проживание по тел.: (057) 725 -31-92.