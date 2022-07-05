05.07.2022 14:30 Виталий Хиневич

Житель Харькова сдавал места дислокации ВСУ

СБУ задержала подозреваемого, который передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службы безопасности Украины.

Сообщается, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Харькова, который сдавал места дислокации Вооруженных сил Украины.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что 41-летний мужчина, уроженец Грузии, собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли:

3 мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

блокноты и тетради с записями разведывательной информации.

В настоящее время злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

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