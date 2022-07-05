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05.07.2022  14:30   Виталий Хиневич

Житель Харькова сдавал места дислокации ВСУ

СБУ задержала подозреваемого, который передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ.

Житель Харькова сдавал позиции ВСУ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службы безопасности Украины.
 
Сообщается, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Харькова, который сдавал места дислокации Вооруженных сил Украины.
 
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что 41-летний мужчина, уроженец Грузии, собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области.
 
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли:
 
  • 3 мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  • блокноты и тетради с записями разведывательной информации.
 
В настоящее время злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
 
Продолжаются следственные действия.
 
Напомним, российские ракеты прилетели в лицей и профтехучилище на Салтовке.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  криминал, харьков
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