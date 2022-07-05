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05.07.2022  14:19   Дмитрий Колоней

Захватчики вынуждают украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой

Об этом сообщает военная разведка Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР Минбороны Украины, оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, в случае отказа угрожают лишать родительских прав
 
  •  В Пологовском районе Запорожской области оккупационная власть заставляет граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ.
  •  В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозится изымать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными мерами – мужчин направлять в «армию ДНР», женщин на коммунальные работы связаны с уборкой города.

 

Тэги:  агрессия россии, оккупация, украина, запорожье
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