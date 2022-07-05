05.07.2022 14:19 Дмитрий Колоней
Захватчики вынуждают украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой
Об этом сообщает военная разведка Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ГУР Минбороны Украины, оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, в случае отказа угрожают лишать родительских прав
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В Пологовском районе Запорожской области оккупационная власть заставляет граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ.
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В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозится изымать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными мерами – мужчин направлять в «армию ДНР», женщин на коммунальные работы связаны с уборкой города.
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