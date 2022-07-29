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29.07.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Як отримати пенсію в окупації: відповідь Мінсоцполітики

Про те, як вирішується ця проблема, пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ZN, новий міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила у ефірі національного телемарафону, що пенсії та інші соцвиплати мешканцям окупованих територій продовжують нараховувати у звичайному режимі. 
 
За її словами, не потрібно спеціально звертатися до відповідних органів для продовження нарахувань, нарахування автоматично продовжуються.
 
Проте, за її словами, існує проблеми з фізичною виплатою цієї допомоги, тому що раніше частина доставлялася працівниками Укрпошти та через банки. Але сьогодні доставляти пенсії небезпечно. Були випадки, коли людей убивали.
 
Міністр зазначила, що якщо людина у жодному з варіантів не може отримати свої гроші, то ці виплати нікуди не діваються — вони накопичуються.
 
За її словами, коли немає фізичної можливості передати виплати людині, тоді ці кошти переказують до Ощадбанку. Гроші у банку можуть перебувати 30 днів. У разі, якщо при цьому людина не може забрати свою виплату, тоді шукають через Приватбанк усі можливі рахунки, які одержувач колись відкривав, та перекидають гроші туди.
 
Источник:   ZN
 Тэги:  пенсия, оккупация, украина
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