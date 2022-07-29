Під Харковом ворог завдав авіаудару (відео)

Оперативна інформація на вечір 29 липня по Харкову та регіону від ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.
Будьте обережні з грошима, будь то покупки, фінансові проекти або вкладення. Є ризик прийняти бажане за дійсне і в результаті зробити помилку.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися.
29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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