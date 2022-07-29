    
Главная ВІДЕО Під Харковом ворог завдав авіаудару (відео)
29.07.2022  19:53   Дмитрий Колоней

Під Харковом ворог завдав авіаудару (відео)

Оперативна інформація на вечір 29 липня по Харкову та регіону від ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.07 Армія Україна вимагає розслідування вбивства українських захисників в Оленівці 29.07 Надзвичайні події У Харківській області окупанти погрожують сім’ям позбавленням батьківських прав 29.07 Надзвичайні події Відкритою прихильницею "русского мира" зайнялася харківська прокуратура (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 