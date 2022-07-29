29.07.2022 19:53 Дмитрий Колоней

Під Харковом ворог завдав авіаудару (відео)

Оперативна інформація на вечір 29 липня по Харкову та регіону від ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.