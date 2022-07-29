29.07.2022 18:57 Дмитрий Колоней

Смертельна ДТП: жінка загинула на пішохідному переході в Харкові (фото)

Водій погубив людину на міській магістралі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, аварія сталася 29 липня 2022 року близько 12:45 по вулиці Шевченка,коли водій Honda CR-V, 1947 року народження, рухаючись у бік 2-го Вологодського в’їзду, збмв жінку-пішохода.

Попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Від отриманих тілесних ушкоджень постраждала померла на місці ДТП.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водію погрожує тюремне ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.