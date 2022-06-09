09.06.2022 09:38 Рита Парфенова

В оккупированный поселок под Харьковом удалось доставить жизненно важные лекарства

На территорию Боровской общины, которая находится под временной оккупацией российских войск, удалось передать гуманитарный груз с препаратами инсулина и другими жизненно важными лекарствами.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете, передает РЕДПОСТ.

Боровская община находится под временной оккупацией российских войск с 14 апреля, и передача жизненно важных медпрепаратов представляла опасность для жизни. Несколько раз планы срывались.

«И даже сегодня (8 июня - прим. ред.) неоднократно возникали ситуации, когда казалось, что ничего не получится: были обстрелы, задержки автомобиля скорой помощи на блок-постах на оккупированной территории, отсутствие малейших гарантий безопасности участникам процесса и т.д. Но все удалось!», - сообщили в поссовете

Боровский поселковый председатель Александр Тертышный, депутат поссовета Валерия Гонтарь и член исполкома, частный предприниматель и волонтер Валерий Озерный доставили груз на печенежскую дамбу и собственноручно передали работникам Боровской центральной больницы.

Препараты инсулина, Л-тироксин, лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, для желудочно-кишечного тракта, обезболивающие, антисептические, офтальмологические, противовоспалительные и противовоспалительные средства, антибиотики широкого спектра действия, а также адресные пакеты лекарств, которые передали люди с свободной территории , уже доставлены в Боровскую центральную больницу.

Напомним, в Боровой оккупанты пытаются ввести рубли и фотографируют людей.