10.12.2022 16:00 Дмитро Колонєй

Під Харковом троє правоохоронців на службі ворогові допитували людей та арештовували автівки (фото)

Двоє чоловіків та жінка обіймали посади при окупантах під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, викрили у скоєнні злочинів 31-річну жінку, 31 та 27-річних місцевих мешканців працівники Ізюмського районного управління поліції.

Вони обіймали посади в новоствореному правоохоронному органі "народної поліції" смт Борова.

Один чоловік з квітня 2022 року працював "старшим патрульним":

допитував жителів,

здійснював патрулювання,

арештовував автомобілі,

виявляв та вилучав боєприпаси.

Другий чоловік з квітня 2022 року став "оперуповноваженим":

патрулював територію,

відбирав пояснення та

допитував місцевих жителів.

Жінка була "дізнавачем". Вона проводила "досудове розслідування" кримінальних проступків.

За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

9 грудня 2022 року слідчі заочно повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів.

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