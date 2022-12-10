10.12.2022 16:00 Дмитро Колонєй
Під Харковом троє правоохоронців на службі ворогові допитували людей та арештовували автівки (фото)
Двоє чоловіків та жінка обіймали посади при окупантах під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, викрили у скоєнні злочинів 31-річну жінку, 31 та 27-річних місцевих мешканців працівники Ізюмського районного управління поліції.
Вони обіймали посади в новоствореному правоохоронному органі "народної поліції" смт Борова.
Один чоловік з квітня 2022 року працював "старшим патрульним":
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допитував жителів,
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здійснював патрулювання,
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арештовував автомобілі,
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виявляв та вилучав боєприпаси.
Другий чоловік з квітня 2022 року став "оперуповноваженим":
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патрулював територію,
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відбирав пояснення та
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допитував місцевих жителів.
Жінка була "дізнавачем". Вона проводила "досудове розслідування" кримінальних проступків.
За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
9 грудня 2022 року слідчі заочно повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів.
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