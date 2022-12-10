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10.12.2022  16:00   Дмитро Колонєй

Під Харковом троє правоохоронців на службі ворогові допитували людей та арештовували автівки (фото)

Двоє чоловіків та жінка обіймали посади при окупантах під Харковом.

Служили ворогові, охороняючи окупаційний режим, троє правоохоронців у Боровій. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, викрили у скоєнні злочинів 31-річну жінку, 31 та 27-річних місцевих мешканців працівники Ізюмського районного управління поліції. 
Вони обіймали посади в новоствореному правоохоронному органі "народної поліції" смт Борова.  
 
Один чоловік з квітня 2022 року працював "старшим патрульним":
  • допитував жителів,
  • здійснював патрулювання,
  • арештовував автомобілі,
  • виявляв та вилучав боєприпаси.
Служили ворогові, охороняючи окупаційний режим, троє правоохоронців у Боровій. Новини Харкова
 
Другий чоловік з квітня 2022 року став "оперуповноваженим":
  • патрулював територію,
  • відбирав пояснення та
  • допитував місцевих жителів.
Служили ворогові, охороняючи окупаційний режим, троє правоохоронців у Боровій. Новини Харкова
 
Жінка була "дізнавачем". Вона проводила "досудове розслідування" кримінальних проступків. 
 
За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 
 
9 грудня 2022 року слідчі заочно повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів.
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  предательство, боровая, харьков
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