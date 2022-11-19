19.11.2022 13:57 Дмитро Колонєй

Під Харковом чекає на суд жінка, яка вихваляла на телебаченні окупантів (фото)

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно колабораційної діяльності жінки під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка смт Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресорки в Україні. Так, прибічниця окупантів надала інтерв’ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину «задавили с этим украинским языком».

Але після деокупації прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.

Досудове розслідування проводив СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.