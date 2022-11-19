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19.11.2022  13:57   Дмитро Колонєй

Під Харковом чекає на суд жінка, яка вихваляла на телебаченні окупантів (фото)

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно колабораційної діяльності жінки під Харковом.

Судитимуть жінку, яка вихваляла на телебаченні окупантів під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка смт Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресорки в Україні. Так, прибічниця окупантів надала інтерв’ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину «задавили с этим украинским языком». 
 
Судитимуть жінку, яка вихваляла на телебаченні окупантів під Харковом
 
Але після деокупації прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.
 
Досудове розслідування проводив СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області. 
 
Судитимуть жінку, яка вихваляла на телебаченні окупантів під Харковом
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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