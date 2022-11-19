19.11.2022 13:57 Дмитро Колонєй
Під Харковом чекає на суд жінка, яка вихваляла на телебаченні окупантів (фото)
Направлено до суду обвинувальний акт стосовно колабораційної діяльності жінки під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка смт Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресорки в Україні. Так, прибічниця окупантів надала інтерв’ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину «задавили с этим украинским языком».
Але після деокупації прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.
Досудове розслідування проводив СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
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