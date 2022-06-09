Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 9 июня

Измененные адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Напомним, гуманитарную помощь "Пакет каждому гражданину" могут получить все жители Харьковской области, независимо от места регистрации.
В громадах области за продуктовыми наборами следует обращаться к руководству городских, поселковых и сельских советов.
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День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Хотя история умалчивает кем и когда был учрежден День друзей, но это не лишает его популярности.
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