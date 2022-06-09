Оккупанты готовят наступление на Барвенково, - Генштаб

Российские войска готовят новое наступление в Харьковской области.
Бои в лесах на Изюмско-Славянском направлении
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянска и Барвенково», – говорится в сообщении.
Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулько.
Ранее мы писали, что для недопущения проведения контрнаступления наших войск оккупанты проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.
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