09.06.2022 09:09 Рита Парфенова

Оккупанты готовят наступление на Барвенково, - Генштаб

Российские войска готовят новое наступление в Харьковской области.



Бои в лесах на Изюмско-Славянском направлении

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянска и Барвенково», – говорится в сообщении.

Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулько.

Ранее мы писали, что для недопущения проведения контрнаступления наших войск оккупанты проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.