    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Оккупанты готовят наступление на Барвенково, - Генштаб
09.06.2022  09:09   Рита Парфенова

Оккупанты готовят наступление на Барвенково, - Генштаб

Российские войска готовят новое наступление в Харьковской области.

Бои в лесах на Изюмско-Славянском направлении
Бои в лесах на Изюмско-Славянском направлении

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянска и Барвенково», – говорится в сообщении.

Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулько.

Ранее мы писали, что для недопущения проведения контрнаступления наших войск оккупанты проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Криминал и происшествия Ситуация в Харькове на утро 9 июня: сводка ХОВА 09.06 Медицина В оккупированный поселок под Харьковом удалось доставить жизненно важные лекарства 09.06 Криминал и происшествия В Генштабе ВСУ сообщили об обстановке в Харьковской области
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 