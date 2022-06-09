В магазине Харькова рассчитались фальшивыми деньгами

Мужчину с пачкой полдельных купюр задержали патрульные в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на прес-службу Патрульной полиции, вероятного мошенника задержали днем 8 июня на на проспекте Гагарина. Правоохранители заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничали всячески пытался избежать с ними встречи. Патрульные остановили гражнданина для проверки.
На вопрос, есть ли у него с собой запрещенные вещи, мужчина сообщил, что переносит поддельные банкноты разного номинала. А одной из таких банкнот он рассчитался в магазине.
Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Нвпоним, в Харьковской области мошенник по схеме "ваш родственник в полиции" требовал у женщины деньги.
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