09.06.2022 10:08 Рита Парфенова

В магазине Харькова рассчитались фальшивыми деньгами

Мужчину с пачкой полдельных купюр задержали патрульные в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на прес-службу Патрульной полиции, вероятного мошенника задержали днем 8 июня на на проспекте Гагарина. Правоохранители заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничали всячески пытался избежать с ними встречи. Патрульные остановили гражнданина для проверки.



На вопрос, есть ли у него с собой запрещенные вещи, мужчина сообщил, что переносит поддельные банкноты разного номинала. А одной из таких банкнот он рассчитался в магазине.



Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Нвпоним, в Харьковской области мошенник по схеме "ваш родственник в полиции" требовал у женщины деньги.