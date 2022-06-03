Под Харьковом женщина отдала деньги и драгоценности лже-полицейскому

В Харьковской области мошенник по схеме "ваш родственник в полиции" требовал у женщины деньги.
В военное время мошенник решил обогатиться, действуя по схеме «ваш родственник в полиции», передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.
49-летний житель Лозовой под видом сотрудника полиции пришел в дом 55-летней женщины и сообщил, что ее близкий родственник сбил ребенка. Он также сообщил, что может посодейстовать в непривлечении к ответственности и оценил свободу родственника в 5 тысяч долларов.
Женщина пообещала собрать требуемую сумму и одновременно сообщила о случившемся в Лозовское районное отделение полиции поступило сообщение от 55-летней женщины.
После этого потерпевшая перечислила злоумышленнику 10 тысяч гривен и отдала золотые изделия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника, вещественные доказательства у него изъяты.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.
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