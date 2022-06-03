03.06.2022 13:05 Виталий Хиневич

Украинские беженцы получат помощь в Канаде

Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».

Сообщается, что украинские беженцы, которые находятся в Канаде, могут получить от правительства 3 тысячи долларов. Несовершеннолетним будет предоставлена помощь в размере 1,5 тысячи долларов.

По словам министра иммиграции Канады Шона Фрейзера, государство, продолжит помогать людям, которые хотят процветать в новых громадах по всей стране.

“Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто вынужден искать убежище и хочет процветать в новых громадах по всей стране. Эта единоразовая финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде”, - сказал Фрейзер.

Кроме этого отмечается, что для получения этой единоразовой помощи необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия. Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале