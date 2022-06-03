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03.06.2022  13:05   Виталий Хиневич

Украинские беженцы получат помощь в Канаде

Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев.

Канада беженцы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».
 
Сообщается, что украинские беженцы, которые находятся в Канаде, могут получить от правительства 3 тысячи долларов. Несовершеннолетним будет предоставлена помощь в размере 1,5 тысячи долларов.
 
По словам министра иммиграции Канады Шона Фрейзера, государство, продолжит помогать людям, которые хотят процветать в новых громадах по всей стране.
 
“Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто вынужден искать убежище и хочет процветать в новых громадах по всей стране. Эта единоразовая финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде”, - сказал Фрейзер.
 
Кроме этого отмечается, что для получения этой единоразовой помощи необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия. Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале.
 
Напомним, украинским беженцам в Польше прекращают выплату пособия.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  беженцы, помощь, канада
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