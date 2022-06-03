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03.06.2022  12:45   Виталий Хиневич

Аллергия на тополиный пух: создана петиция к Президенту

Электронная петиция просит обратить внимание на сложности, которые вызывает растение.

Петиция в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.
 
Отмечается, что автором петиции является Сердюк Диана Руслановна. Женщина в своей петиции просит бороться с тополями, которые вызывают, по ее мнению, множество сложностей для людей. В частности гражданка отмечает, что тополиный пух легко переносится ветром, может вызвать пожары и аллергию.
 
«Иногда на улице можно даже увидеть, как тополиный пух палят для того, чтобы избавиться от него или ради забавы. В такой "забаве", впрочем, есть большая опасность – тополиный пух очень легко воспламеняется. Учитывая, что он легкий, летает в воздухе, забивается в углы и щели – распространение такого огня происходит быстро и неконтролируемо. Также основной и важнейшей проблемой является аллергия, которая есть у каждого третьего. С началом весенне-летнего периода врачи-аллергологи постоянно фиксируют множество жалоб на проявления сезонной аллергии. Люди жалуются на зуд в носу и глазах, ринит, красноту глаз и слезотечение, першение в горле»,- отмечает Диана Руслановна.
 
Кроме этого, женщина склона полагать, что тополя очищают воздух, является мифом.
 
«Ходит миф, что тополя как-то фильтруют воздух. А вы не задумывались, почему нигде нет тополей в Европе. Возможно, он не такой и «полезный» как нам внушали во времена союза?»,- добавила инициаторка петиции.
 
Стоит отметить, что электронная петиция была создана 2 июня, за это время она набрала 26 голосов из 25000 необходимых.
 
Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск новых функций в приложении «Дія».
 
Источник:   Официальное интернет-представительство Президента Украины
 Тэги:  петиция, тополь
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