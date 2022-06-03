03.06.2022 12:45 Виталий Хиневич

Аллергия на тополиный пух: создана петиция к Президенту

Электронная петиция просит обратить внимание на сложности, которые вызывает растение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.

Отмечается, что автором петиции является Сердюк Диана Руслановна. Женщина в своей петиции просит бороться с тополями, которые вызывают, по ее мнению, множество сложностей для людей. В частности гражданка отмечает, что тополиный пух легко переносится ветром, может вызвать пожары и аллергию.

«Иногда на улице можно даже увидеть, как тополиный пух палят для того, чтобы избавиться от него или ради забавы. В такой "забаве", впрочем, есть большая опасность – тополиный пух очень легко воспламеняется. Учитывая, что он легкий, летает в воздухе, забивается в углы и щели – распространение такого огня происходит быстро и неконтролируемо. Также основной и важнейшей проблемой является аллергия, которая есть у каждого третьего. С началом весенне-летнего периода врачи-аллергологи постоянно фиксируют множество жалоб на проявления сезонной аллергии. Люди жалуются на зуд в носу и глазах, ринит, красноту глаз и слезотечение, першение в горле»,- отмечает Диана Руслановна.

Кроме этого, женщина склона полагать, что тополя очищают воздух, является мифом.

«Ходит миф, что тополя как-то фильтруют воздух. А вы не задумывались, почему нигде нет тополей в Европе. Возможно, он не такой и «полезный» как нам внушали во времена союза?»,- добавила инициаторка петиции.

Стоит отметить, что электронная петиция была создана 2 июня, за это время она набрала 26 голосов из 25000 необходимых.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск новых функций в приложении «Дія».