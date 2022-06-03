Какие сегодня очереди на границах Украины

Уже более 20 дней количество возвращающихся украинцев превышает число выезжающих за границу.
Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает РЕДПОСТ.
За прошедшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли 73 тысяч человек и почти 19 тысяч транспортных средств.
Из Украины выехали около 35 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – украинцы.
В сутки также было оформлено 158 грузовиков с гуманитарной помощью.
По состоянию на 12:00 3 июня очереди на выезд из Украины образовались в следующих пунктах пропуска:
Венгрия: «Тиса» – 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не производится).
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