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25.08.2021  11:59   

Мошенники снимают деньги с карт украинцев: как защититься от аферистов

Злоумышленники стали чаще перевыпускать SIM-карты и получать доступ к банковским приложениям.

Аферисты массово снимают деньги со счетов украинцев: как защитить свои средства
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на эксперта по безопасности ПУМБ, около 20% населения Украины активно использует банковские мобильные приложения и оплачивает счета с помощью NFC-платежей. Одновременно с развитием рынка увеличивается и количество мошенников, которые удаленно получают персональными данные украинцев и оформляют кредиты или снимают средства с их банковских счетов.
 

Распространенные схемы обмана

Первая схема стара как мир и заключается в похищении номера телефона, к которому привязана банковская карта путем замены SIM-карты.
 
 
Мошенническая схема состоит в следующем: жертве поступает телефонный звонок якобы от мобильного оператора с целью получить код доступа в личный кабинет из SMS. После этого мошенники удаленно осуществляют замену SIM-карты и получают доступ к интернет-банкингу. Ну а далее с легкостью завладевают денежными средствами на счетах жертв.
 
 
Также воры активно используют программы для удаленного доступа TeamViewer/AnyDesk, которые позволяют третьим лицам подключиться к смартфону. Эта схема также начинается со звонка мошенника от имени банка или мобильного оператора. Он сообщает, что служба безопасности заметила подозрительные действия и что якобы необходимо обновить интернет-банкинг. Далее переводят разговор в Telegram-канал и предлагают срочно установить новую программу (TeamViewer, AnyDesk), а также изменить пароль доступа к банковскому приложению.
 
 
Если клиент проводит все эти манипуляции,  то мошенник сразу же получает полный доступ к смартфону, SMS, логинам и паролям.  
 

Как же защититься

  • Заведите отдельную SIM-карту, которая будет использоваться только как финансовый номер (будет подвязана к банковским приложениям). Финансовый номер желательно привязать к паспорту. Для этого необязательно переходить на контракт, достаточно всего лишь пройти удаленную идентификацию с помощью одного из средств верификации: Mobile ID, BankID или электронной цифровой подписи (ЭЦП), или же зарегистрировать номер в магазине мобильного оператора с паспортом.
  • Отключите возможность удаленного перевыпуска существующей SIM-карты.
  • Не распространяйте в интернете свой мобильный телефон, к которому привязан банковский счет.
  • Не устанавливайте сторонние программы (даже легальные) и никогда не предоставляйте третьим лицам доступ к своим гаджетам.
  • Никогда не сообщайте посторонним людям, которые звонят, ваши персональные данные (CVV-код на обратной стороне карты, секретные коды с SMS, пароли, ПИН или логины).
  • В случае любого подозрения, что с вами разговаривает мошенник – моментально прекращайте разговор и звоните в банк по телефону, который указан на обороте банковской карточки.
  • Не переходите по ссылкам в мессенджерах, присланным от неизвестных лиц.

 

Напомним, в Харькове разоблачили мошенническую схему, в которой злоумышленники выпытывали у людей информацию о банковских картах и присваивали деньги с их счетов. Сумма убытков составляет более миллиона гривен.

Тэги:  мошенники, харьков
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