20.04.2022 12:39 Виталий Хиневич

Киберполиция предупредила украинцев о новых видах мошенничества

Правоохранители предупреждают граждан о фактах мошенничества во время военного положения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Сообщается, что злоумышленники рассылают СМС-сообщения с информацией о выплате материальной помощи для вынужденных переселенцев.

В текстовом сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

В таких случаях аферисты используют фишинг. Гражданин указывает персональные данные на подозрительных сайтах, автоматически передовая их мошенникам. После этого злоумышленники присваивают деньги себе.

Напомним, мошенник из Харькова наживался на желающих эвакуироваться из города.