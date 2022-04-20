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20.04.2022  13:03   Рита Парфенова

Мародер обокрал аптеку в опасном районе Харькова

Из аптеки на Салтовке вынесли лекарства на сумму больше 10 тысяч гривен.

Мародер обокрал аптеку

Кража произошла 18 апреля 2022 года, передает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

38-летний мужчина проник в аптеку, которая находится в Московском районе г. Харькова, и похитил оттуда лекарственные средства на сумму свыше 10 тыс. грн. Однако далеко злоумышленнику скрыться не удалось, возле аптеки его задержали сотрудники полиции.

Следователи полиции сообщили задержанному о подозрении по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Согласно ст. 615 УПК Украины, к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Тэги:  прокуратура, кража, харьков
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