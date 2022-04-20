20.04.2022 13:03 Рита Парфенова

Мародер обокрал аптеку в опасном районе Харькова

Из аптеки на Салтовке вынесли лекарства на сумму больше 10 тысяч гривен.

Кража произошла 18 апреля 2022 года, передает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

38-летний мужчина проник в аптеку, которая находится в Московском районе г. Харькова, и похитил оттуда лекарственные средства на сумму свыше 10 тыс. грн. Однако далеко злоумышленнику скрыться не удалось, возле аптеки его задержали сотрудники полиции.



Следователи полиции сообщили задержанному о подозрении по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 УК Украины).



Согласно ст. 615 УПК Украины, к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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