Мародер вынес иконы из ювелирного магазина в центре Харькова (фото)

В центре Харькова полицейские оперативно задержали мужчину, обокравшего ювелирный магазин.
Вечером 2 апреля во время патрулирования центра Харькова полицейские увидели мужчину, который вышел с мешком в руках и разбитой витрины ювелирного магазина. Инцидент произошел на площади Конституции, передает РЕДПОСТ.
Заметив стражей порядка, мужчина постарался скрыться, но был задержан. В ходе поверхностной проверки, в мешке, находившемся у мужчины, полицейские обнаружили 14 икон. Во время беседы со стражами порядка гражданин сообщил, что он их похитил из магазина для дальнейшей продажи.
Правонарушитель был доставлен в управление полиции в Шевченковском районе Харькова. Следователи задержали харьковчанина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении у по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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