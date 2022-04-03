03.04.2022 11:25 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 3 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 22 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 824 человека. Выздоровело 273 602 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 26 225 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 19 человек (в том числе у 15 жителей города Харькова). 2 человека заболели в Красноградском районе, 1 – в Лозовском.