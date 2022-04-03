03.04.2022 11:03 Рита Парфенова

Рашисты обстреляли спальные районы Харькова: сводка за сутки

Российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по Харькову.



Фото из открытых источников

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, за минувшие сутки российские войска нанесли примерно 21 удар из артиллерии, минометов, танков по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Новых домов, центра города, Дергачей.



Боевой авиации не наблюдалось, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты.



По области горячее всего в было Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага у Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса. Чтобы избежать возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района, проводится эвакуацияи населения.



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