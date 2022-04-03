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03.04.2022  10:43   Рита Парфенова

Обстрел больницы под Харьковом: начато расследование

Российские войска обстреляли больницу в оккупированной Балаклее.

Обстрел больницы под Харьковом: начато расследование

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 2 апреля 2022 года российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел больницы в г. Балаклея Изюмского района Харьковской области. В то время там находились пациенты и персонал.

Обстрел больницы под Харьковом: начато расследование

В результате произошло повреждение указанного здания, пострадавшие отсутствуют.

Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков, обстрел больницы, балаклея
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