03.04.2022 10:43 Рита Парфенова

Обстрел больницы под Харьковом: начато расследование

Российские войска обстреляли больницу в оккупированной Балаклее.

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.



По данным следствия, 2 апреля 2022 года российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел больницы в г. Балаклея Изюмского района Харьковской области. В то время там находились пациенты и персонал.





В результате произошло повреждение указанного здания, пострадавшие отсутствуют.

Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



