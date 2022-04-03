В Харькове начинают ремонт пострадавших от бомбежки крыш

Созданные ремонтные группы приступили к заготовке ремонтных материалов
Как передает РЕДПОСТ, об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отметив, что в результате вражеских обстрелов Харькова повреждены кровли 320 многоквартирных жилых домов.
Для проведения восстановительных работ сформировано 15 ремонтных бригад, в том числе восемь бригад – на КП «Харьковспецстрой», четыре – на КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и три – на КП «Харьковжилстрой».
Сейчас коммунальные предприятия занимаются подготовкой строительных материалов, необходимых для ремонта кровли. В частности, функционируют производственные цеха по обработке древесины и металла.
Напомним, сообщить о повреждении кровли можно на сайте «1562», где в разделе «Заявки» есть специальный подраздел «Подать заявку».
Кроме того, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харькова создал онлайн-форму, в которой можно сообщить о повреждении своей квартиры или дома в результате военных действий.
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