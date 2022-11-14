У харківських багатоповерхівках, постраждалих від обстрілів, відновлюють кровлю (фото)

Відновлювальні роботи проводяться на Салтівці.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у Немишлянському районі продовжують відновлювати житлові будинки, що постраждали внаслідок збройної агресії рф.
Зокрема, у будинках по вул. Амосова заливають плити покрівель та укладають перший шар м’якої покрівлі.
Роботи виконують спеціалісти АТ "Житлобуд-1" та КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство".
Нагадаємо, роботи з відновлення зруйнованих житлових будинків проходять в різних районах Харкова.
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