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14.11.2022  10:32   Рита Парфенова

У харківських багатоповерхівках, постраждалих від обстрілів, відновлюють кровлю (фото)

Відновлювальні роботи проводяться на Салтівці.

Новини Харкова: в зруйнованих обстрілами багатоповерхівках відновлюють кровлю

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у Немишлянському районі продовжують відновлювати житлові будинки, що  постраждали внаслідок збройної агресії рф.   

Зокрема, у будинках по вул. Амосова заливають плити покрівель та укладають перший шар м’якої покрівлі.

Роботи виконують спеціалісти  АТ "Житлобуд-1" та КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство".

Нагадаємо, роботи з відновлення зруйнованих житлових будинків проходять в різних районах Харкова.

Новини Харкова: в зруйнованих обстрілами багатоповерхівках відновлюють кровлю

Новини Харкова: в зруйнованих обстрілами багатоповерхівках відновлюють кровлю

Новини Харкова: в зруйнованих обстрілами багатоповерхівках відновлюють кровлю

Источник:   ХМР
 Тэги:  крыша, харьков
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