Кровли ремонтируют в пострадавших от обстрелов районах Харькова (фото)

15 бригад Харьковжилстроя с начала войны проводят восстановительные работы по всему Харькову
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.
В частности, восстановительные работы продолжаются в Слободском и Индустриальном районах. Рабочие ликвидируют последствия попаданий снарядов в жилые дома, ремонтируют кровли.
С начала войны там в обычном режиме работают 15 бригад КП «Харьковжилстрой». Всего в работах задействовано 75 работников предприятия.
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По информации департамента, бригадами уже отремонтировано пять кровель в Индустриальном районе и одна – в Слободском, еще на трех - ведутся работы.
Также работники КП «Харьковжилстрой» продолжают ремонтировать поврежденные обстрелами окна (ремонтами охвачено 234 окна в Индустриальном и 116 – в Слободском районах).
Напомним, коммунальные предприятия Харькова проводят ремонтные работы по восстановлению разрушенных кровельных покрытий, которые пострадали из-за вражеских обстрелов.
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