04.05.2022 12:44 Рита Парфенова

Кровли ремонтируют в пострадавших от обстрелов районах Харькова (фото)

15 бригад Харьковжилстроя с начала войны проводят восстановительные работы по всему Харькову



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, восстановительные работы продолжаются в Слободском и Индустриальном районах. Рабочие ликвидируют последствия попаданий снарядов в жилые дома, ремонтируют кровли.

С начала войны там в обычном режиме работают 15 бригад КП «Харьковжилстрой». Всего в работах задействовано 75 работников предприятия.

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По информации департамента, бригадами уже отремонтировано пять кровель в Индустриальном районе и одна – в Слободском, еще на трех - ведутся работы.



Также работники КП «Харьковжилстрой» продолжают ремонтировать поврежденные обстрелами окна (ремонтами охвачено 234 окна в Индустриальном и 116 – в Слободском районах).

Напомним, коммунальные предприятия Харькова проводят ремонтные работы по восстановлению разрушенных кровельных покрытий, которые пострадали из-за вражеских обстрелов.