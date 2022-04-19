19.04.2022 13:48 Виталий Хиневич
В Харькове ремонтируют кровли домов
Коммунальные предприятия проводят восстановительные работы в разных районах города.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что коммунальные предприятия Харькова проводят ремонтные работы по восстановлению разрушенных кровельных покрытий, которые пострадали из-за вражеских обстрелов.
Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, больше всего разрушен жилой фонд Индустриального, Киевского, Московского и Шевченковского районов.
Кроме этого отмечается, что коммунальщики провели восстановительные ремонтные работы на 124 кровлях в домах и 1 216 окнах в подъездах.
Всего с начала войны в результате обстрелов кровли были повреждены в 609 многоквартирных домах, а в 1 837 подъездах - 5 931 окно.
Источник: Харьковский городской совет
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