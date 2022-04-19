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19.04.2022  13:48   Виталий Хиневич

В Харькове ремонтируют кровли домов

Коммунальные предприятия проводят восстановительные работы в разных районах города.

Коммунальщики Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что коммунальные предприятия Харькова проводят ремонтные работы по восстановлению разрушенных кровельных покрытий, которые пострадали из-за вражеских обстрелов.
 
Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, больше всего разрушен жилой фонд Индустриального, Киевского, Московского и Шевченковского районов. 
 
Кроме этого отмечается, что коммунальщики провели восстановительные ремонтные работы на 124 кровлях в домах и 1 216 окнах в подъездах.
 
Всего с начала войны в результате обстрелов кровли были повреждены в 609 многоквартирных домах, а в 1 837 подъездах - 5 931 окно.
 
Напомним, ремонтные работы по устранению повреждения теплосетей и подаче горячего водоснабжения ведутся во всех районах города.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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