19.04.2022 13:13 Рита Парфенова

Харьков получает помощь от городов-побратимов

От продуктов питания и медикаментов до подгузников и мешков для песка - иностранные партнеры отправляют полезные грузы в Харьков.

Об этом сообщили в Департаменте международного сотрудничества, передает РЕДПОСТ.



В частности, из города Кошице (Словакия), который является партнером Харькова в реализации совместных проектов ЕС с 2019 года, получено три вагона гуманитарной помощи с продуктами питания и медикаментами. В департаменте отметили, что в начале войны руководство Отдела стратегического развития Магистрата города Кошице и Академии наук Словацкой Республики вышли с инициативой выделить около 120 тыс. евро на закупку гуманитарной помощи для городов Харьков (80%) и Ужгород (20%).



Кроме того, помощь общим весом 16 т (преимущественно продукты питания) Харьков получил от города-побратима Трнава (Словакия).



Польские города Варшава и Краков направили 50 тыс. мешков для песка и еще 20 тыс. должны доставить. Город-побратим Познань (Польша) отправил подгузники Харьковскому городскому перинатальному центру.



Кроме того, груз с медикаментами, едой и средствами личной гигиены направлен харьковчанам из города-побратима Нюрнберг (Германия).



В Департаменте международного сотрудничества отметили, что город также поддерживает Организация «Federation Nationale de Protection Civile» (Франция), которая направила три фуры с предметами медицинского назначения и средствами гигиены. Также ожидаются еще две фуры со средствами гигиены и медицинской одеждой. Кроме того, 15 паллетов с продуктами питания, средствами гигиены и водой предоставило Агентство по техническому сотрудничеству и развитию «АСТЕD» (Франция).



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