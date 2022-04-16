16.04.2022 11:26 Виталий Хиневич

Гуманитарная помощь от «Укрзалізниці»: бесплатные обеды на вокзале

Обеды предоставляются на некоторых железнодорожных станциях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».

Сообщается, что железнодорожная компания благодаря слаженной работе волонтеров, рестораторов и организации World Central Kitchen, смогли организовать выдачу обедов для сотрудников «Укрзалізниці».

«Благодаря слаженной работе всех причастных, проводники и начальники поездов могут получить еду станциях, что особенно важно, учитывая, что кое-где поездные бригады проводят в пути несколько суток без смены, работая над эвакуацией граждан Украины»,- отметили в компании.

В частности обеды предоставляются на вокзале в Киеве, Львове, Ужгороде, Полтаве, Харькове, Лозовой, Запорожье, Днепре, Яремче, Славянске и Покровске и других.

Кроме этого сообщается, что волонтеры организовывают обеды и для пассажиров, которые длительное время находятся в дороге.

Напомним, что с 7 апреля из Харькова в 8:00 будет отправляться поезд №6267 сообщением «Харьков-Сумы».