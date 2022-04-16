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16.04.2022  11:26   Виталий Хиневич

Гуманитарная помощь от «Укрзалізниці»: бесплатные обеды на вокзале

Обеды предоставляются на некоторых железнодорожных станциях.

Обеды
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».
 
Сообщается, что железнодорожная компания благодаря слаженной работе волонтеров, рестораторов и организации World Central Kitchen, смогли организовать выдачу обедов для сотрудников «Укрзалізниці». 
 
«Благодаря слаженной работе всех причастных, проводники и начальники поездов могут получить еду станциях, что особенно важно, учитывая, что кое-где поездные бригады проводят в пути несколько суток без смены, работая над эвакуацией граждан Украины»,- отметили в компании.
 
В частности обеды предоставляются на вокзале в Киеве, Львове, Ужгороде, Полтаве, Харькове, Лозовой, Запорожье, Днепре, Яремче, Славянске и Покровске и других.
 
Кроме этого сообщается, что волонтеры организовывают обеды и для пассажиров, которые длительное время находятся в дороге.
 
Напомним, что с  7 апреля из Харькова в 8:00 будет отправляться поезд №6267 сообщением «Харьков-Сумы». 
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, обеды
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