07.04.2022 11:00 Виталий Хиневич

Из Харькова будет курсировать поезд в Северо-Восточном направлении

Начиная с 7 апреля 2022 года, будет курсировать поезд №6267.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что с 7 апреля из Харькова в 8:00 будет отправляться поезд №6267 сообщением «Харьков-Сумы». Прибытие поезда на конечную станцию будет в 13:27. Отправление поезда из Сум будет в 14:00, время прибытия в Харьков - 19:09.

Кроме этого стоит отметить, что ранее запустили поезд Тростянец-Смородино – Белополье.