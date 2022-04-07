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07.04.2022  11:00   Виталий Хиневич

Из Харькова будет курсировать поезд в Северо-Восточном направлении

Начиная с 7 апреля 2022 года, будет курсировать поезд №6267.

Поезд

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что с  7 апреля из Харькова в 8:00 будет отправляться поезд №6267 сообщением «Харьков-Сумы». Прибытие поезда на конечную станцию будет в 13:27. Отправление поезда из Сум будет в 14:00, время прибытия в Харьков - 19:09.

Кроме этого стоит отметить, что ранее запустили поезд Тростянец-Смородино – Белополье.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  жд билеты, харьков, сумы
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