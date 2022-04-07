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07.04.2022  10:41   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 894 человек. Выздоровело 275 077 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 24 812 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 9 человек (в том числе у 7 жителей города Харькова).
2 человека заболели в Лозовском районе.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 7 апреля 2022 года

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 апреля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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