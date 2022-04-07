07.04.2022 10:41 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 894 человек. Выздоровело 275 077 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 24 812 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 9 человек (в том числе у 7 жителей города Харькова).

2 человека заболели в Лозовском районе.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 апреля.