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06.04.2022  13:32   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 883 человек. Выздоровело 274 539 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 341 человек.

коронавирус, Харьков

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 апреля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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