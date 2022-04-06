06.04.2022 13:32 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 883 человек. Выздоровело 274 539 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 341 человек.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 апреля.