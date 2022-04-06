06.04.2022 12:30 Виталий Хиневич

В Польше из отеля выгнали харьковчанку, которая агитировала за «русский мир»

Женщина на протяжении недели пропагандировала идеи российских оккупантов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».

Сообщается, что харьковчанку с пророссийскими взглядами выгнали из отеля Hilton в Польше. Женщину вместе другими беженцами из Украины поселили в отеле. Жительницу Харькова обеспечили едой, помогали поездками в консульство, однако та вместо благодарности решила оплатить оскорблениями.

"Культура! Поэтому Европа не принимает, даже Израиль не принимает. Никто вас нигде не примет со своим "русским миром". Мы помогаем людям порядочным. Я вас заселила сюда! Мой муж возил вас за свой счет по консульствам. Мы вам помогали, а вы всю неделю использовали Польшу, еврейскую организацию, пропагандируя "русский мир", что украинские ребята расстреляли Харьков", - пояснила женщина, помогавшая беженке.

Напоследок стороннице «русского мира» пожелали следовать «за русским кораблем».

Напомним, ранее харьковские полицейские задержали вооруженного преступника.