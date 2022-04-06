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06.04.2022  12:30   Виталий Хиневич

В Польше из отеля выгнали харьковчанку, которая агитировала за «русский мир»

Женщина на протяжении недели пропагандировала идеи российских оккупантов.

Харьковчанка агитировала за «русский мир»
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».
 
Сообщается, что харьковчанку с пророссийскими взглядами выгнали из отеля Hilton в Польше. Женщину вместе  другими беженцами из Украины поселили в отеле. Жительницу Харькова обеспечили едой, помогали  поездками в консульство, однако та вместо благодарности решила оплатить оскорблениями. 
 
"Культура! Поэтому Европа не принимает, даже Израиль не принимает. Никто вас нигде не примет со своим "русским миром". Мы помогаем людям порядочным. Я вас заселила сюда! Мой муж возил вас за свой счет по консульствам. Мы вам помогали, а вы всю неделю использовали Польшу, еврейскую организацию, пропагандируя "русский мир", что украинские ребята расстреляли Харьков", - пояснила женщина, помогавшая беженке.
 
Напоследок стороннице «русского мира» пожелали следовать «за русским кораблем».
 
Напомним, ранее харьковские полицейские задержали вооруженного преступника. 
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  агрессия россии, беженцы, харьков
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