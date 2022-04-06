06.04.2022 12:20 Рита Парфенова

Оперативная обстановка в Харькове на 6 апреля от ХОВА

Ночью российские оккупанты нанесли около 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова.



Фото из открытых источников

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Председатель ХОВА отметил, что враг хочет нас деморализовать и продолжает наносить хаотические удары по гражданской инфраструктуре.



"Наши ВСУ удерживают позиции. На сегодняшний день ведутся активные бои в направлении Изюма. Россияне пытаются прорываться, но им это не удается, зато терпят большие потери", - сообщил Синегубов.



Жителям населенных пунктов в районе Изюма, где проводят эвакуационные мероприятия, рекомендуется следить за сообщениями органов местного самоуправления и, по возможности, все же временно переехать в более безопасные места.



"Отдельно хочу обратиться к жителям Харьковщины: не трогайте снарядов, которые не разорвались. Не пытайтесь их переносить, ликвидировать своими силами и т.д. Как только вы увидели боеприпас - звоните по телефону 101. Также просим не игнорировать сигналы тревоги и сразу прятаться в укрытие. Опасность не миновала", - предупредил Синегубов.